STF, parlamentares e presidente terão reajuste salarial

Após aprovar o aumento salarial para o presidente e parlamentares, a Câmara dos Deputados aprovou, ontem, o aumento também para ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Assim, nos últimos dias da atual legislatura, às vésperas da troca de governo e enquanto o foco das atenções está na votação da PEC da Transição e na construção do novo Orçamento, o Congresso avança um pacote de medidas para fazer com que todo o alto escalão poder público passe a receber R$ 46,4 mil mensais.

O reajuste aos ministros do STF necessário, justamente, para destravar o aumento também para os congressistas, uma vez que é o pagamento à cúpula do STF que determina o teto de gastos do funcionalismo público.

Além disso, o aumento para a corte tem efeito cascata, uma vez que também causa o reajuste de tribunais de instâncias inferiores e estaduais. Atualmente, o subsídio aos ministros do STF é de R$ 39,3 mil, mas passará para R$ 46,4 mil.