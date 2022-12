Deputados iniciam semana aprovando mais de 25 projetos

Além do novo mínimo regional, a Assembleia Legislativa aprovou outros 28 projetos, até o fechamento desta edição, em sessões que começaram pela manhã e adentraram a noite. Entre as diversas matérias, que tiveram origem tanto do Executivo quanto dos próprios deputados, uma das propostas recebeu apoio de produtores rurais que ocuparam em peso as galerias da casa.

O Projeto de Lei n° 204/2022, do deputado Zé Nunes (PT), aprovado por 50 votos a um, torna obrigatória a classificação do tabaco nas propriedades rurais em que ele é cultivado. Hoje, a classificação, que impacta diretamente no preço recebido pelos produtores, é realizada majoritariamente nas empresas de fumo que realizam a compra do tabaco. A demanda era antiga entre os produtores de fumo. Outra matéria aprovada que afeta o agro institui o Programa de Recuperação de Créditos e Saneamento de Infrações na adoção de medidas de defesa sanitária animal.

Também foi aprovado pelos deputados o Projeto de Lei Complementar 248/2022, do Executivo, que assegura estabilidade à servidora pública grávida desde a confirmação da gestação até 180 dias após o parto.

No total, 48 projetos estão sendo apreciados nesta que é a última semana legislativa do ano. Hoje e amanhã, as sessões seguem com o objetivo de limpar a pauta antes do recesso.