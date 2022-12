Em meio à análise da minirreforma do Estado, deputados devem votar reajuste nos próprios salários

A Assembleia Legislativa inicia hoje uma semana intensa de trabalho parlamentar com o objetivo de limpar a pauta antes do fim da atual legislatura. Em meio à análise da minirreforma administrativa, os deputados devem votar também o reajuste dos próprios salários.

Na lista a ser vencida antes do recesso, 47 projetos aguardam apreciação dos deputados estaduais em votações que ocorrem nesta terça (20) - durante manhã e tarde - na quarta e na quinta-feira. O recesso parlamentar, que marca a despedida do Plenário 20 de Setembro para vários deputados, inicia a partir de sexta-feira.

No topo da lista de prioridades do governo está o pacote de projetos enviados pelo Executivo do Estado a pedido do governador eleito Eduardo Leite (PSDB) e que deve, caso aprovado, alterar diversas remunerações de cargos estratégicos do Executivo, além de criar, modificar, dividir e excluir secretarias - passando de 25 para 27 pastas.

Entre outras matérias, também constam os polêmicos aumentos de salário para as três esferas de Poder do Rio Grande do Sul - Executivo, Legislativo e Judiciário. Essas pautas, que não têm consenso na casa, não devem figurar entre os primeiros projetos a serem apreciados.

No caso dos deputados estaduais, o subsídio mensal será estabelecido unicamente para a próxima legislatura, que se inicia em 1.º de fevereiro de 2023 e se encerra em 31 de janeiro de 2027. Considerada a legislação vigente, o valor é fixado em 75% do subsídio para os membros do Congresso Nacional para a legislatura que também se iniciará em fevereiro de 2023.