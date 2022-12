Legislativo autoriza prefeitura a fazer empréstimos com Bird e BRDE

A Câmara Municipal de Porto Alegre autorizou o executivo a fazer um empréstimo com o Banco Mundial (Bird) e o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE). A solicitação de crédito junto ao BRDE foi aprovada de forma unânime, o pedido de empréstimo ao Bird também foi aprovado, mas com quatro votos contrários vindos da oposição.

O projeto de lei, de autoria do Executivo, prevê o empréstimo de até R$ 22 milhões pelo BRDE, a fim de financiar o projeto Luz do Saber, que busca a promoção da eficiência energética na rede municipal de ensino. O financiamento contemplará a contratação de empresa para fornecimento de usinas fotovoltaicas, com instalação, conexão à rede de distribuição, operação e manutenção por um período de 12 meses.

Já a matéria que busca o empréstimo internacional junto ao Bird, autorizou o crédito no valor de 129,6 milhões de euros. As verbas se destinam à execução do Programa de Revitalização da Área Central de Porto Alegre.