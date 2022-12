Vereadores aprovam diminuição de impostos sobre serviços

Nikelly de Souza

Foi aprovado o projeto de lei que prevê a redução de alíquotas do imposto sobre os serviços até 2036. A matéria prevê que a redução seja de 2% a até 5% - a depender do segmento. O projeto, de autoria do executivo municipal, foi aprovado ontem, com 23 votos favoráveis e cinco contrários.