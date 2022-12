Acordo entre os três poderes garante R$ 40 milhões para combate a pobreza no RS

Na tarde desta segunda-feira (19), um termo de cooperação entre os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário do Rio Grande do Sul foi assinado na Assembleia Legislativa. O documento garante o repasse de R$ 40 milhões para serem investidos em ações emergenciais voltadas ao combate à fome e à pobreza no Estado.

A verba deve ser repassada para a Secretaria da Igualdade, Cidadania, Direitos Humanos e Assistência Social para realizar a aquisição de 143.194 cestas básicas destinadas a famílias pobres e extremamente pobres com registro no CADÚnico. Famílias de indígenas e quilombolas, com ou sem Programa Auxílio Brasil, também serão contempladas com as cestas.

O valor foi concedido pelos poderes Legislativo e Judiciário, que repassaram cada um o montante de R$ 20 milhões por meio de redução nas suas respectivas dotações orçamentárias. A operacionalização da entrega das cestas básicas conta com o suporte da Defesa Civil estadual.