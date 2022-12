Governador anuncia Carolina Ramires como secretária de Justiça e Sistemas Penal e Socioeducativo

O governador Ranolfo Vieira Júnior anunciou, na tarde desta sexta-feira (16/12), Carolina Ramires como a nova secretária de Justiça e Sistemas Penal e Socioeducativo. Até então adjunta da pasta, Carolina assume a titularidade deixada por Mauro Hauschild.

O anúncio foi oficializado após reunião no Palácio Piratini, da qual também participou, de forma híbrida, o superintendente da Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe), José Giovani Rodrigues de Souza. Na ocasião, o governador também oficializou a permanência de José Giovani no cargo.

“Temos confiança no trabalho que já vinha sendo realizado pela Carolina dentro da secretaria, antes como adjunta, e optamos por uma não ruptura, assim como no caso do superintendente da Susepe, José Giovani”, disse o governador Ranolfo.

A nova secretária disse que se sente grata pelo convite, que entende como um reconhecimento ao trabalho que vem sendo executado pela secretaria nos últimos anos. “O convite do governador me honra e valoriza todo o trabalho da equipe da secretaria, incluindo todas as entregas e avanços até aqui”, disse Carolina.

Carolina Ramires é natural de Sombrio (SC), mas vive em Porto Alegre há mais de 20 anos. É bacharel em Direito pelo Centro Universitário Ritter dos Reis (UniRitter) e pós-graduada em Direito de Família, Sucessões e Criança e Adolescente pela Fundação Escola Superior do Ministério Público (FMP) e em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS).

Tem experiência na advocacia em escritório e no setor público, no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) e na Procuradoria Geral do Estado (PGE). De junho de 2020 a maio de 2021, atuou como assessora de gabinete na secretaria, na época denominada Justiça, Cidadania e Direitos Humanos. Posteriormente, assumiu o posto de adjunta da pasta.