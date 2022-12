Eduardo Leite manterá Raquel Teixeira à frente da Educação

O governador eleito do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), confirmou nesta sexta-feira (16) o nome da atual secretária da Educação, Raquel Teixeira, para seguir no cargo no próximo governo. Com o anúncio, Leite já revelou três integrantes do secretariado. Além de Raquel, também estão anunciados para o primeiro escalão o chefe da Casa Civil, Artur Lemos, e o procurador-geral do Estado, Eduardo Cunha da Costa.

“A secretária Raquel tem vasta experiência, é reconhecida nacionalmente como uma das maiores autoridades nacionais em educação. Contar com ela para seguir no cargo é a garantia de que iremos dar continuidade aos avanços obtidos e implementar as melhorias que queremos”, disse Leite em coletiva à imprensa, com a presença do vice-governador eleito, Gabriel Souza.

No anúncio, o governador eleito disse que a Educação é a prioridade da próxima gestão. Com o objetivo de acelerar o cumprimento da meta, o governo incluiu no projeto de reestruturação administrativa que encaminhou a Assembleia Legislativa uma nova tabela de gratificações de direção e vice-direção de escolas, melhorando os critérios atuais e que irão variar conforme a classificação das unidades escolares em sete níveis, oscilando, para os cargos de direção, de R$ 1,3 mil a R$ 3 mil.

Além disso, foi proposta no projeto em tramitação uma gratificação de 60% para servidores efetivos de carreiras transversais lotados na Secretaria da Educação, bem como a separação da Secretaria de Obras e Habitação, para que a nova Secretaria de Obras atenda melhor às demandas das escolas.

Ao agradecer o convite, Raquel, que é goiana, agradeceu a forma carinhosa com que foi recebida em Porto Alegre. “Recentemente, tivemos dificuldades muito grandes, de perda de agilidade para fazer investimentos, mas o Rio Grande do Sul tem todas as condições para ser destaque na educação. O governo do Estado está assumindo um papel crucial, mas a sociedade também tem um papel a cumprir, porque a educação é muito importante para ser uma preocupação apenas do governo”, afirmou Raquel.