Gustavo Victorino nasceu em Porto Alegre em janeiro de 1956. Aos 18 anos, começou como repórter e, mais tarde, narrador esportivo na Rádio Cinderela, na cidade de Campo Bom. Aos 20 anos, se transferiu para a Rádio Gaúcha, onde trabalhou como repórter por quatro anos. Aos 26 anos, foi para o Rio de Janeiro, onde trabalhou como repórter de TV e apresentador da Rádio Manchete. No Rio de Janeiro, ainda foi colunista das revistas Backstage, Ele & Ela e InfoExame, além de repórter da Gazeta Mercantil e do Jornal do Brasil. Na vida acadêmica, atuou como professor dos cursos de Jornalismo e Radialismo da Universidade Gama Filho, no Rio de Janeiro. Trabalhou também como produtor musical e músico e se especializou na área de tecnologia musical em Chicago, nos EUA. Atua também como advogado, sendo titular do escritório Victorino Advogados Associados, e é conselheiro da OAB/RS. Atualmente, é comentarista e apresentador da Rádio e TV Pampa, de Porto Alegre. Em 2022, foi eleito deputado estadual pelo Republicanos, com 112.920 votos.