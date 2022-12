Justiça gaúcha mantém afastamento de Jairo Jorge da prefeitura de Canoas

A 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul negou, na tarde desta quinta-feira, 15 de dezembro, provimento ao recurso interposto pelo prefeito afastado de Canoas, Jairo Jorge, por meio do qual ele pretendia retornar ao exercício do cargo. As informações são do TJ-RS.

Acolhendo pedido do Ministério Público do Rio Grande do Sul, por meio da Procuradoria da Função Penal Originária, a Justiça determinou, em 31 de março, o afastamento do prefeito do exercício das funções públicas por 180 dias, tendo sido prorrogado, em 26 de setembro, por mais 180 dias, também a pedido do MPRS.