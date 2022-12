Parlamento gaúcho pode votar quase 50 projetos na última semana legislativa do ano

Reunião do colegiado de líderes da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul definiu quais pautas serão apreciadas pelos deputados estaduais durante a última semana do ano legislativo, que se encerra no dia 22 de dezembro. Os líderes partidários acrescentaram mais 15 projetos aos que já constavam na ordem de votação da Casa, incluindo sete proposições protocoladas pelo governo do Estado na última terça-feira (13).

Entre eles, os dois projetos que compõem a minirreforma administrativa formulada pelo governador eleito Eduardo Leite (PSDB), que traz mudanças em secretarias e remunerações no quadro de funcionários para o próximo governo.

Ao todo, 47 matérias aguardam apreciação dos parlamentares. Na próxima terça-feira (20) ocorre a última sessão ordinária da atual legislatura da Assembleia, que se renova em 2023 após as eleições deste ano. Há a possibilidade, contudo, do chamamento de sessões extraordinárias na quarta (21) e quinta-feira (22) para que seja possível votar todas as pautas.

Na terça pela manhã, os líderes dos partidos se reúnem para definir a ordem de votação. A tendência é que os primeiros projetos votados sejam os que compõem a reestruturação do estado, protocolados em regime de urgência pelo Executivo, ainda sob a gestão do governador Ranolfo Vieira Júnior (PSDB).

Além destes, dentre os projetos incluídos nesta quinta-feira (15) na pauta constam outros cinco do Executivo. Um deles dispõe sobre o Plano de Carreira e Vencimentos e reorganiza o Quadro de Cargos de Provimento Efetivo e os cargos em comissão e funções gratificadas da Fundação Orquestra Sinfônica de Porto Alegre – (Fospa).

Outra trata sobre a adoção de medidas de defesa sanitária animal no âmbito do Estado e dá outras providências e institui o Programa Recuperação de Créditos e Saneamento de Infrações.

Uma ainda altera a Lei nº 15.376, de 27 de novembro de 2019, que autoriza o Estado do Rio Grande do Sul a doar, com encargos, imóveis ao Sport Clube Internacional. O projeto busca prever encargo alternativo à proposta inicial do projeto, possibilitando

sua substituição pela aquisição de equipamentos de tecnologia e/ou o fornecimento de equipamentos para aparelhamento estrutural dos estabelecimentos da rede pública estadual de ensino.

Outra proposta busca assegurar à servidora pública ocupante de cargo em comissão ou de contrato temporário grávida a estabilidade provisória, desde a confirmação da gravidez até 180 dias após o parto, bem como o direito à licença-maternidade. Também prevê o benefício às servidoras públicas detentoras de cargo de provimento efetivo em exercício de função gratificada.

Uma proposta de Mesa Diretora do Parlamento fixa o salário dos próprios deputados em 75% do salário dos membros do Congresso Nacional para a próxima legislatura (2023-2027). Também ficaram priorizados projetos que aumentam a remuneração do governador do Estado, do vice-governador, secretários, do Poder Judiciário e Justiça Militar.