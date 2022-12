Júri absolve os três réus do caso Eliseu Santos

Encerrou-se na noite desta quarta-feira, após três dias, o júri de mais três réus do caso envolvendo a morte do ex-secretário da Saúde de Porto Alegre Eliseu Santos. A decisão dos jurados foi pela absolvição dos réus Marco Antônio de Souza Bernardes, ex-Assessor Jurídico da SMS; Cássio Medeiros de Abreu, enteado de Marco Antônio; e José Carlos Elmer Brack, ex-presidente do PTB em Porto Alegre, que trabalhou na SMS.

Com base no veredito do Conselho de Sentença, o Juiz de Direito Thomas Vinícius Schons, do 1º Juizado da 1ª Vara do Júri da Capital, proferiu a sentença por volta das 23h10min, e logo a seguir encerrou a sessão.

Os réus foram julgados pelo crime de corrupção, conexo ao crime doloso contra a vida, acusados de participar em 2008 (de maio a dezembro) de um esquema de pagamento e recebimento de propina na Secretaria Municipal de Saúde. A empresa Reação, que fazia a segurança dos postos de saúde de Porto Alegre, pagaria para a manutenção dos seus contratos. A vítima, o então titular da Secretaria, Eliseu Santos, teria descoberto o esquema e encerrado o contrato com a empresa, que chegou à falência. A vingança teria sido o motivo do crime.

Atuaram no júri a Promotora de Justiça Lucia Callegari (acusação), a Defensora Pública Tatiana Boeira (defesa dos réus Cássio e Brack), e o Advogado Cláudio Cardoso da Cunha (réu Bernardes). Outros seis réus já foram julgados por envolvimento no caso.