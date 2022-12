Eduardo Leite mantém Eduardo Cunha da Costa como PGE

O governador eleito do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), deu continuidade ao processo de composição do próximo secretariado. Nesta quarta-feira (14), ele confirmou a indicação do atual procurador-geral do Estado (PGE), Eduardo Cunha da Costa, para o cargo a partir de 2023.

“Desempenhou como muita eficiência, garantindo não apenas a legalidade de todos os atos administrativos do governo, em uma perfeita sinergia com as demais secretarias, bem como a representação judicial do Estado do Rio Grande do Sul e nas grandes pautas nacionais em que a gente interage com as cortes superiores, sempre com muita qualidade, coordenando o trabalhos técnicos da nossa procuradoria”, exaltou Leite.

Costa agradeceu o convite e destacou o trabalho recente da PGE no apoio às ações de governo. “É uma honra continuar trabalhando na sua gestão, no seu governo, trazendo a Procuradoria cada vez mais próxima para os resultados do governo, das políticas públicas”, disse ao governador eleito.

Cunha da Costa é graduado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), com pós-graduação em Direito Processual pela mesma universidade e em contratos internacionais pela Universidade de Boston. Cursou doutorado em Direito na Università degli studi di Roma "Tor Vergata" e foi pesquisador convidado na Universidade Columbia de Nova York e na Universidade de Paris - Panthéon-Assas.

Iniciou a carreira na Procuradoria-Geral do Estado em 2007, tendo desempenhado funções nas Procuradorias Regionais de Santana do Livramento, Caxias do Sul e Novo Hamburgo, bem como em Porto Alegre, como procurador do Estado junto ao Tribunal de Contas do Estado e procurador-geral adjunto para Assuntos Jurídicos. É procurador-geral do Estado desde 1º de janeiro de 2019 e atualmente é o presidente do Colégio Nacional de Procuradores-Gerais dos Estados e do Distrito Federal (Conpeg).