Transporte metropolitano terá auxílio de R$ 100 milhões

A Assembleia Legislativa aprovou, nesta terça-feira (13), a criação do Programa Emergencial de Compensações do Serviço Público Delegado de Transporte Metropolitano Coletivo de Passageiros e dos Aglomerados Urbanos do estado do Rio Grande do Sul. O projeto de lei de autoria do governo do Estado recebeu 42 votos a favor e seis contrários e pode injetar até R$ 108 milhões no transporte metropolitano.

O objetivo principal seria garantir a continuidade da prestação desse serviço sem aumentos de passagem para os usuários do transporte público intermunicipal em conglomerados urbanos. "O transporte metropolitano enfrentou uma grande crise em razão da pandemia e da guerra da Rússia e da Ucrânia, com aumento de preço de combustíveis e insumos. (O projeto) melhora o transporte que estava quase a beira do colapso na Região Metropolitana", explica o deputado estadual Mateus Wesp (PSDB), líder do governo no Parlamento gaúcho.

A aprovação da matéria, que será encaminhada para sanção do governador Ranolfo Vieira Júnior (PSDB), não garante que não haja futuro aumento de tarifas. O texto encaminhado pelo Palácio Piratini alega que, com os aumentos do óleo diesel "recentes aumentos recentes do óleo diesel, é "muito difícil para o Estado não autorizar o repasse do aumento de custos para o preço das passagens. Com o subsídio proposto no projeto, será possível atenuar ou mesmo eliminar o aumento da tarifa do transporte público".

O montante seria subsidiado com recursos livres do Tesouro do Estado. Os sistemas intermunicipal e metropolitano transportam mensalmente uma média de 9,2 milhões de passageiros, totalizando cerca de 260 mil viagens. Desde o início da pandemia no País o sistema chegou a transportar 75% menos usuários, em comparação a 2019. Atualmente, o sistema estabilizou, em média, com 64% do volume de passageiros em 2019.

Com a aprovação do programa, as operadoras atuais receberão o auxílio para pagamento dos custos com pessoal. Segundo o projeto, a gestão do auxílio será da Metroplan e as operadoras deverão solicitar formalmente a adesão.