TRE aprova contas de campanha de Eduardo Leite

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) aprovou, na manhã desta terça-feira, as contas da campanha de Eduardo Leite (PSDB) na eleição estadual que o tornou o primeiro governador reeleito da história do Rio Grande do Sul. O tucano empenhou R$ 14.439.819,64 durante as campanhas de primeiro e segundo turno, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Com as contas aprovadas, Leite e o vice-governador eleito Gabriel Souza (MDB) estão livres para serem diplomados. A cerimônia de diplomação está marcada para a próxima segunda-feira, 19 de dezembro, no Ministério Público Estadual, às 17h.