Lula agradece Tebet por apoio, mas ainda sem indicação de ministério

Agência Estado

No evento que oficializou o fim do governo de transição, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) agradeceu à senadora Simone Tebet (MDB-MS) pelo apoio prestado por ela durante o segundo turno. Ela é cotada para assumir o Ministério do Desenvolvimento Social, mas setores do PT resistem à indicação porque não querem abrir mão da pasta, ligada ao Bolsa Família, para alguém que pode ser candidato à Presidência em 2026.