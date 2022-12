Hamilton Sossmeier presidirá Legislativo em 2023

A eleição para a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Porto Alegre está prevista para acontecer nesta quarta-feira (14) durante a sessão ordinária. A Mesa é definida previamente em um acordo político-administrativo que é firmado entre os partidos ainda em 2020.

Para a próxima legislatura, a presidência da Casa caberá ao PTB, na figura do vereador Hamilton Sossmeier, parlamentar da sigla juntamente com Tanise Sabino. Por não ter alcançado a cláusula de barreira neste ano, o PTB terá de se fundir a outro partido ou participar de uma federação para manter os repasses do fundo partidário. Nesse sentido, o PTB deve se fundir com o Patriota, que também não alcançou a cláusula.

A Mesa Diretora é composta pelo presidente, 1º e 2º vice-presidentes e 1º, 2º e 3º secretários. Os integrantes são indicados pelos partidos, mas ainda não há definições claras de quem irá assumir os respectivos cargos.

A data da posse está marcada para o dia 2 de janeiro, em uma sessão especial na Câmara. O mandato terá duração de um ano.

Além da eleição para a Mesa Diretora, também haverá eleição para as Comissões Permanentes, que são responsáveis por discutir e avaliar projetos de leis, emendas e outras proposições antes de sua votação em plenário.