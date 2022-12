Transição no CCBB é concluída com 'revogaço'

O coordenador técnico do governo de transição, Aloizio Mercadante (PT), fez duras críticas em relação à situação do governo atual e disse que haverá drásticas mudanças assim que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tomar posse.

"Só de revogaço tem 23 páginas, passando por uma peneira bem fina para avaliar cada medida e suas implicações e avaliar junto com o presidente o que será revogado", disse em relação aos 32 relatórios que foram produzidos pelos grupos de trabalho. O processo se encerrou oficialmente nesta terça-feira (13), com uma cerimônia no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), em Brasília, que abrigou a sede do governo de transição.

Mercadante afirmou que os documentos apresentam um diagnóstico muito preciso sobre suas diferentes áreas. "O governo disse que a situação fiscal está muito boa. Tá muito boa para quem? Educação não tem livro didático, reajuste de merenda, bolsa de estudos da Capes. Na Saúde, não tem recursos para a Farmácia Popular, tratamento de câncer, em cada uma das áreas", citou. "Para qualquer área que a gente tem olhado não tem dinheiro: para a defesa civil, desastres naturais, não tem investimento em obras hídricas estruturantes e nem prevenção contra desastres naturais", continuou.

Na lista, o coordenador completou dizendo que não há precisão para o Bolsa Família, para o salário mínimo, que o DNIT recebeu o menor valor desde que foi criado, em 20 anos de história, não tem recurso para manutenção das estradas. "O diagnóstico é muito difícil."

Por isso, de acordo com ele, a PEC da Transição é indispensável ao País. "Temos que pagar R$ 600 em janeiro e espero que os deputados votem o mais rápido possível", pediu. Segundo Mercadante, não há previsão de receitas para cobrir os buracos que a equipe tem encontrado. "Conseguimos desenhar nova estrutura de governo sem aumentar gastos com estrutura, racionalizando."

Também nesta terça, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) ressaltou o caráter participativo e democrático da equipe de transição. "É a aliança mais participativa de todos os governos", afirmou.

De acordo com Alckmin, houve cerca de mil participantes no governo de transição. "Se contar tudo, foram mais de 5 mil pessoas no Brasil inteiro, com participação voluntária", disse, acrescentando que os relatórios de cada um dos 32 grupos serão uma ferramenta para o presidente Lula e seus ministros fazerem um "grande governo". "Nunca Brasília esteve tão perto do povo brasileiro como nessa fase do seu governo."