Haddad confirma Galípolo na secretaria-executiva do Ministério da Fazenda

O futuro Ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), confirmou o nome de Gabriel Galípolo como secretário-executivo, o número 2 da pasta, em rápida conversa com jornalistas na saída da sede do Banco Central, em Brasília. Como mostrou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) mais cedo, ele já tinha informado que o economista seria o seu "número dois" à frente da pasta em reunião pela manhã com o atual ministro da Economia, Paulo Guedes, e seus secretários. "Sim, confirmo", disse Haddad, ao ser questionado pela imprensa.

Galípolo é economista, ex-presidente do Banco Fator e atuou na campanha como interlocutor entre a chapa de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), agora presidente eleito, e o mercado financeiro. Desde então, vinha sendo cotado para compor a equipe econômica antes mesmo de Haddad ganhar força como indicado a chefe da Fazenda.

No fim de novembro, em evento organizado pelo Esfera Brasil, o economista avaliou que o teto de gastos já deixou de servir como âncora fiscal no Brasil. "A gente já passou do funeral, já está para a missa de sétimo dia da regra fiscal", ironizou.

Na ocasião, ele também defendeu a necessidade de uma discussão transparente sobre o Orçamento, pautada na qualidade da arrecadação e do gasto. Ele criticou o orçamento secreto, devido à falta de transparência do mecanismo.

Durante o governo de transição, Galípolo fez parte do grupo temático da área de Infraestrutura. O economista já trabalhou com o BNDES na estruturação financeira da privatização da Cedae, um marco no programa de saneamento. É especialista em instrumentos financeiros de política de crédito em articulação do público e privado para projetos de longa duração.

Inicialmente, seu nome era mais citado em conversas justamente para a presidência do BNDES, que pode parar nas mãos do ex-ministro petista Aloizio Mercadante, sob o guarda-chuva do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.

Reunião com Campos Neto

Do carro na saída do BC, Haddad também disse que a reunião com o presidente da autarquia, Roberto Campos Neto, "foi ótima".

Os dois almoçaram no BC.

Agora Haddad deve seguir para o hotel. Mais tarde, às 18h30, o futuro ministro dará a primeira coletiva após ser anunciado no cargo.