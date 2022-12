Legislativo aprova projeto que prevê fiação subterrânea na Capital

A Câmara de Porto Alegre aprovou, nesta segunda-feira, o projeto de lei que prevê a substituição da fiação aérea por uma fiação totalmente subterrânea na Capital. De acordo com a matéria, as empresas prestadoras de serviços serão responsáveis pela mudança - mas a prefeitura também estará autorizada a realizar Parcerias Público-Privadas.

O projeto, de autoria da vereadora Fernanda Barth (PSC) e do vereador Cassiá Carpes (PP), foi aprovado no Legislativo por maioria na Casa, com exceção de Mari Pimentel e Felipe Camozzato, ambos do Novo, que deram voto contrário.

A fim de monitorar o avanço do projeto, as empresas serão obrigadas a prestar informações atualizadas à prefeitura sobre a evolução da substituição dessa infraestrutura. O Executivo municipal também deverá criar um cronograma com metas para implantação em cada bairro.

Foi estipulado o prazo de 15 anos para que as empresas façam a alteração da atual conformação das ligações elétricas de Porto Alegre, prevendo a retirada de postes, transformadores, fiação e demais equipamentos, para as redes de cabeamento subterrâneo possam ser instaladas.

Caso o prazo estipulado não seja cumprido, as empresas prestadoras de serviços serão multadas.

Também foi aprovado num projeto de lei que institui uma política municipal de combate a desigualdade educacional causada pelo agravamento da Covid-19. A matéria, de autoria da vereadora Cláudia Araújo (PSD), foi aprovada de forma unânime na Casa.