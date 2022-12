Valdeci Oliveira finaliza hoje período como governador interino

O governador interino do Rio Grande do Sul, Valdeci Oliveira (PT), tem hoje suas últimas horas à frente do Palácio Piratini. No final do dia, o governador Ranolfo Vieira Júnior (PSDB) retorna de Brasília para reassumir o cargo após o Fórum de Governadores e Valdeci volta a presidir a Assembleia Legislativa.

Ele está governador interinamente desde domingo, quando Ranolfo transferiu-lhe o cargo antes de viajar a São Paulo e posteriormente à capital federal. Em Brasília, teve agenda com a ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal (STF), para tratar de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

No Estado, Valdeci teve agendas de chefe de Estado desde cedo. A primeira agenda do dia foi com um grupo de mulheres que atuam como Promotoras Legais Populares (PLPs), ação organizada pela ONG Themis - Gênero, Justiça e Direitos Humanos. No encontro, as ativistas sociais solicitaram apoio para que as contribuições das PLPs cheguem aos órgãos do Estado. Valdeci também recebeu o Afocefe Sindicato, entidade representativa dos Técnicos Tributários da Receita Estadual, para tratar de matérias que tramitam no Parlamento gaúcho, e o Movimento Rio Grande Contra a Fome, força-tarefa encabeçada pela Assembleia em parceria com os demais Poderes do Estado e entidades da sociedade civil que lutam contra a insegurança alimentar da população, cujas foram prorrogadas por mais doze meses.

Outra reunião foi com o deputado estadual Beto Fantinel (MDB) e diretores da concessionária Sacyr, grupo espanhol que administra a RSC-278. Na pauta, esteve a possibilidade de diálogo com o próximo governo, que assume em 2023, para menor cobrança de pedágio aos moradores da Quarta Colônia que vão e voltam de Santa Maria diariamente e sobre a duplicação da rodovia.

A penúltima agenda do dia foi com a secretária da Saúde Arita Bergmann, o presidente do Conselho Nacional de Saúde (CNS), Fernando Pigatto, e presidente de conselhos municipais de saúde de diversos municípios, para tratar da Conferência Estadual da Saúde, que ocorre em maio, e da falta de interlocução do Executivo de alguns municípios com seus respectivos conselhos.

Valdeci finalizou o dia de governador com uma reunião com a bancada do PT no Legislativo.