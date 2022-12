TJ retoma julgamento do caso Eliseu Santos

Teve início nesta segunda-feira mais um júri relacionado ao caso Eliseu Santos (PTB), ex-vice-prefeito e ex-secretário da Saúde de Porto Alegre, assassinado em 2010. O Tribunal de Justiça (TJ) do Rio Grande do Sul iniciou, às 9h30min, o júri dos réus Marco Antônio de Souza Bernardes (ex-Assessor Jurídico da Secretaria Municipal de Saúde), Cássio Medeiros de Abreu (enteado de Marco Antônio) e José Carlos Elmer Brack (ex-presidente do PTB em Porto Alegre, que trabalhou na Secretaria Municipal de Saúde). A sessão foi presidida pelo Juiz de Direito Thomas Vinícius Schons, do 1º Juizado da 1ª Vara do Júri da capital.

O Conselho de Sentença é formado por seis homens e uma mulher. Eles respondem pelo crime de corrupção, crime conexo ao crime doloso contra a vida. Por isso estão no Tribunal do Júri, pois a acusação defende a tese de que Eliseu Santos foi morto após descobrir um esquema de corrupção entre servidores da Secretaria e a empresa de vigilância Reação, que tinha contrato para fazer a segurança dos postos de saúde de Porto Alegre.

A primeira testemunha a falar foi o ex-procurador do município, João Batista Link Figueira, que esteve no cargo entre 2005 e 2015.

A outra testemunha ouvida pela manhã foi o atual secretário municipal de Governança Local e Coordenação Política, Cassio Trogildo (Podemos), arrolado pela defesa de José Carlos Brack. À época dos fatos, o político atuava na Secretaria Municipal de Obras, e era do PTB, mesma legenda dos réus Brack e Bernardes. Cassio Trogildo foi secretário do PTB quando Brack foi presidente do partido e falou sobre a conduta de Brack, que seria "ilibada". Segundo ele, as relações eram de trabalho e partido.

Pela acusação, atua a promotora de justiça Lúcia Helena Callegari.