Novos ministros devem ser anunciados nesta semana

"Preciso que algumas pessoas comecem a trabalhar para montar o governo e para que nossa estrutura comece a funcionar", disse o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na sexta-feira, ao anunciar parte do seu ministério. Em pronunciamento à imprensa no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), sede do governo de transição em Brasília, o presidente eleito afirmou ainda que "possivelmente" semana que vem, depois da diplomação, irá apresentar mais ministros. "Vai chegar uma hora que vão ver mais mulheres do que homens e participação de afrodescedentes", disse o petista.

Na sexta-feira, Lula confirmou cinco ministros. O senador eleito Flávio Dino (PSB) irá para o Ministério de Justiça e Segurança Pública; o governador da Bahia, Rui Costa (PT), para a Casa Civil; o diplomata Mauro Vieira para o Itamaraty; o ex-ministro da Defesa José Múcio Monteiro para a Defesa; e o ex-ministro Fernando Haddad (PT) para a Fazenda. Os últimos dois nomes eram os mais esperados, em áreas nas quais Lula mais sofria pressão por definições.

Na Economia, há expectativa de que, com a indicação do ministro, as negociações em torno da PEC (proposta de emenda à Constituição) sejam facilitadas. Por outro lado, o titular da Defesa era aguardado para tentar pacificar a relação do governo petista com as Forças Armadas.

O presidente eleito afirmou que as Forças Armadas têm um papel importante e constitucional. "Elas têm que cuidar da soberania nacional, têm que defender o povo brasileiro de possíveis e eventuais inimigos externos e é para isso", disse. "As Forças Armadas não foram feitas para fazer política. Não foi feita para ter candidato. Quem quiser ter candidato, se aposente e seja candidato", completou Lula. "Mas as pessoas da ativa das Forças Armadas têm uma missão nobre que é cuidar da segurança de 215 milhões de brasileiros, de cuidar das nossas fronteiras, e de cuidar, eu diria, da nossa soberania."

O futuro ministro da Defesa afirmou que vai procurar na próxima semana os nomes que pensa para comandar Exército, Marinha e Aeronáutica e que ainda vai conversar com os atuais comandantes de cada Força. Múcio é visto com bons olhos tanto por bolsonaristas quanto por integrantes das Forças Armadas e aliados de Lula. "Vamos conversar para que tudo seja tranquilo, como se fosse uma passagem de comando, uma mudança de guarda. Tem que apaziguar. Esse é o papel principal, a harmonia entre as Forças", disse.

Múcio afirmou ainda que conversa sempre com o presidente Jair Bolsonaro. "Quando ele perdeu as eleições, eu fui lá cumprimentá-lo. Não há o menor problema. Democracia, a gente tem que respeitar os contrários, não precisa ser inimigo. Pode ser adversário. Eles sabem em quem eu votei."

Flávio Dino anunciou o delegado Andrei Passos Rodrigues como futuro diretor-geral da Polícia Federal. Lula afirmou será necessário consertar a PF e que não quer "policiais dando shows nas investigações". Andrei é delegado da PF e ocupou o posto de coordenador da equipe de segurança de Lula na campanha eleitoral, cargo em que permanecerá até a posse.

Inicialmente, a ideia do presidente eleito era anunciar os ministros após a diplomação, marcada para esta segunda-feira no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Mas, de acordo com Gleisi, ele decidiu antecipar os nomes que já estavam certos para evitar maiores especulações.