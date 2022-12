Jornal do Comércio

Gabriel Vieira de Souza tem 38 anos e é natural de Tramandaí. Veterinário formado pela Universidade Luterana do Brasil, possui especialização em Gestão Pública pela Universidade Católica Dom Bosco. Iniciou a militância política aos 15 anos, ao ingressar na Juventude do PMDB. Aos 17 anos, já integrava o diretório municipal do partido, em Tramandaí, e, aos 20 anos, se tornou assessor parlamentar do deputado federal Eliseu Padilha. Entre 2013 e 2014, foi secretário do Planejamento e Desenvolvimento em Tramandaí. Nas eleições de 2014, assegurou vaga deputado estadual com quase 40 mil votos. Entre junho de 2016 e dezembro de 2018, foi o líder do governo de José Ivo Sartori (MDB) na Assembleia, e presidiu o Parlamento em 2021. Eleito vice-governador do Estado, é o coordenador político da transição.