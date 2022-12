PT liga alerta, procura Lira e tenta afastar Lula de decisão do Supremo

Aliados do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) entraram em campo para tentar impedir que o julgamento em curso do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre as emendas de relator abale os planos do petista de construir uma base política do novo governo no Congresso Nacional.

Eles querem evitar especialmente que o caso trave a tramitação da PEC da Transição, aprovada no Senado e agora em avaliação pela Câmara.

Nesta quarta-feira, integrantes do PT procuraram o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), para passar a mensagem de que Lula não articulou para que o STF pautasse as ações que questionam essas emendas. Eles disseram ainda que Lula não irá buscar influenciar o resultado do plenário do tribunal.

Aliados de Lula argumentam que Rosa Weber, presidente do Supremo, sinalizou desde que assumiu o comando da corte, em setembro, que pautaria as ações que tratam do tema.

A expectativa era que ela colocasse o caso em análise logo após a eleição. Portanto, dizem petistas, o presidente eleito não influenciou no julgamento do caso.

O momento escolhido por Rosa Weber para pautar as ações, tão perto da tramitação da PEC da Transição, foi considerado ruim por integrantes do PT.

Desde que o Supremo colocou as ações sobre a constitucionalidade dessas emendas na pauta, uma ala do Centrão passou a vincular Lula à ação dos ministros do tribunal. Auxiliares do presidente eleito logo foram trabalhar nos bastidores do Congresso para negar qualquer relação do petista com o caso.

Escalado para a interlocução com Lira, o deputado José Guimarães (PT-CE) tratou do assunto com o presidente da Câmara nesta quarta-feira. A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, minimizou, nesta quinta-feira, a possibilidade de a PEC da Transição enfrentar mais dificuldade para tramitar na Câmara.