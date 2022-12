Leite convida PL para participar do governo; partido reafirma que permanecerá independente

Mesmo após o anúncio de que o PL permaneceria independente no RS para o segundo mandato de Eduardo Leite (PSDB), o governador eleito convidou a sigla para participar do governo. O partido, contudo, permanecerá independente na atuação na Assembleia e, por hora, não pretende participar do governo.

Leite viajou a Brasília nesta quarta-feira (7) para se encontrar com o deputado federal Giovani Cherini (PL), coordenador da bancada gaúcha na Câmara dos Deputados. A pauta oficial eram os recursos da bancada para o Estado, mas as questões partidárias regionais também foram discutidas no encontro. "Ele convidou o PL. Me visitou e quer governar com o PL. Expliquei que estamos num processo de independência. E deixamos as portas abertas", afirmou Cherini.

O partido já havia anunciado sua posição de independência na segunda-feira (5), após reunião entre Cherini e a bancada da sigla na Assembleia. O PL participou do primeiro mandato de Leite, mas uma ferrenha disputa no segundo turno das eleições estaduais impede uma construção conjunta no momento.

Mesmo depois de protagonizar uma campanha disputada com Onyx Lorenzoni, candidato do PL ao Palácio Piratini, e após conhecida a posição do partido, Leite não desistiu de contar com a sigla no seu novo governo. "Pretendo conversar nos próximos dias com o deputado Cherini. O PL teve toda a legitimidade de apresentar uma candidatura, vencemos a eleição, e o PL elegeu uma bancada importante na Assembleia. Temos todo o interesse em dialogar. O que pudermos construir de convergência, é melhor para o Estado", já havia avisado Leite antes de viajar a Brasília.

"Termos nos enfrentado no processo eleitoral não é um obstáculo. Foi assim que acabou acontecendo com o MDB. Na eleição passada, tivemos um enfrentamento eleitoral que não nos impediu de enxergar as convergências que tínhamos e que se consolidou em uma participação efetiva nesse novo ciclo", afirmou Leite, na mesma ocasião, relembrando o segundo turno das eleições de 2018, disputado entre ele e o então governador José Ivo Sartori (MDB, 2015-2018).

Cherini, contudo, informou a Leite a decisão do partido e da bancada estadual de permanecer independente na gestão que assume a partir de 2023. Segundo ele, haveria inclusive a possibilidade de o partido formar uma "oposição de direita" posteriormente.