Polícia Civil investiga irregularidades em contratos da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia

A Polícia Civil deflagrou na manhã desta quarta-feira (7) a Operação Buff, que apura irregularidades na contratação de empresa que fornecia curso on-line para o desenvolvimento de jogos eletrônicos pela Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul. São cumpridos mandados de busca e apreensão a residências e empresas de suspeitos em Porto Alegre, Rio Grande, Pelotas e São Francisco de Paula.

A Contadoria e Auditoria-Geral do Estado (Cage) e a Procuradoria-Geral (PGE) identificaram a fraude e assessoria jurídica vinculada à Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia. “Os órgãos de controle interno identificaram e estancaram as irregularidades, não deixaram evoluir. É uma lástima porque você acaba atrasando determinados projetos”, diz o secretário-chefe da Casa Civil do governo do Estado, Artur Lemos.

A Polícia Civil realiza entrevista coletiva nesta manhã para dar mais detalhes das investigações.