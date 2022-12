Artur Lemos permanecerá na Casa Civil para o futuro governo Eduardo Leite

O atual secretário-chefe da Casa Civil do governo do Rio Grande do Sul, Artur Lemos Júnior (PSDB), permanecerá no cargo para a próxima gestão, a partir de janeiro de 2023, durante o segundo mandato de Eduardo Leite (PSDB). O anúncio foi feito pelo próprio governador eleito na tarde desta terça-feira (6).

Lemos é o primeiro secretário do novo governo a ser conhecido. Os demais nomes devem ser anunciados somente após apresentada a nova estrutura do Executivo, cujo projeto está sendo finalizado pelo governo eleito.

A Casa Civil é uma das estruturas mais importantes do Palácio Piratini. O secretário-chefe participa do ‘núcleo duro’ do governo do Estado e também é responsável pela articulação política do Executivo junto à Assembleia Legislativa e aos partidos.

Lemos é titular da pasta desde fevereiro de 2021, ainda sob gestão de Leite. Migrou da secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura, da qual era secretário, após a saída de Otomar Vivian (PP), que deixou o governo para assumir a Diretoria de Planejamento do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE). Lemos também é presidente estadual da federação PSDB-Cidadania.