PL deve anunciar hoje independência no segundo governo Eduardo Leite

O PL deve decidir hoje a posição que o partido deve ter no Rio Grande do Sul em 2023. A bancada deve se reunir na noite desta segunda-feira (5) para um jantar na casa do deputado federal Giovani Cherini, presidente estadual da sigla, para quem a prioridade é manter a unidade no PL gaúcho.

“Queremos evitar acertos individuais. O PL é um partido, não pessoas. Temos que decidir pelo grupo. Se (a decisão) for a independência, tem que ser onde todos vão seguir. A independência pode gerar algum acordo individual, por fora, e queremos evitar isso”, disse Cherini.

“Se é independente, é independente. Se é oposição, então é oposição. Se for para entrar nas base, então todos somos base. Se começar a se dividir, vamos perder força. A ideia é manter unidade partido. Queremos o PL como um partido de centro-direita e seguir representando e olhando as coisas do Estado”, concluiu o deputado.

Mesmo que o partido já compusera a base do atual governo, as feridas das eleição ainda não sanaram. O PL participou da primeira gestão de Leite e Ranolfo Vieira Júnior (PSDB). O deputado estadual Rodrigo Lorenzoni (PL), filho de Onyx Lorenzoni (PL), foi secretário de Desenvolvimento Econômico e de Turismo sob a gestão de Leite, por exemplo.

O PL desembarcou do Piratini antes da eleição, cujo segundo turno de fortes embates entre Leite e Onyx.

O destino do PL em 2023 tende a ser de fato a independência ao Executivo na atuação da bancada na Assembleia Legislativa.

“Devemos manter posição independência na Casa. Vamos continuar ajudando o RS nas pautas que são boas e o que não for a gente vai ter liberdade de discordar dela. Temos 3,7 milhões de votos que votaram num projeto diferente. Temos que ter respeito a esses eleitores. Nós temos uma posição bem firme sobre isso”, declarou o deputado Paparico Bacchi, após se reunir com a bancada do partido no Legislativo.

Bacchi confirmou que os deputados se posicionaram de forma unânime pela independência e que participação no governo está descartada.

Cherini entende que a disputa pela presidência não deve interferir nas pautas do Estado.

“Temos que ter paciência. Não machucar pessoas. Temos ‘bolsonaristas raiz’ e temos aqueles que não são tanto. Precisamos respeitar cada espaço, ter equilíbrio, continuar defendendo nossas bandeiras e entender que nível estadual é uma coisa e nível federal é outra. Até porque o Leite fez muitos votos de quem apoiou o Bolsonaro - em torno de 900 mil votos, segundo nossas estimativas”, afirmou.

A certeza, de acordo com o deputado, é que o PL fechará posicionamento após a janta. O partido terá a quarta maior bancada da Assembleia gaúcha a partir do ano que vem com cinco deputados eleitos, ao lado de Republicanos e PSDB.