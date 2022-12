Orçamento de Porto Alegre para 2023 é aprovado pela Câmara Municipal

A Câmara Municipal de Porto Alegre aprovou o projeto de lei do Executivo que prevê as receitas e despesas do município para 2023. Na matéria, a prefeitura priorizou o equilíbrio fiscal, assim receitas e despesas se equiparam em R$ 10,59 bilhões. As discussões sobre o projeto iniciaram na manhã de ontem - em sessão ordinária - e estenderam-se até o início da tarde, sendo a matéria aprovada por 24 votos favoráveis e 10 contrários.

As maiores despesas no orçamento de 2023 são com pessoal e encargos sociais, com R$ 5,01 bilhões. Entre as receitas, estão previstos R$ 3,49 bilhões de arrecadação tributária e R$ 3,62 bilhões em transferências correntes - que incluem os repasses da União ao município.

Na sessão, foram aprovadas 572 emendas impositivas, que representam um valor de R$55 milhões. Ao todo, 25 emendas foram destacadas e debatidas em plenário, mas todas foram rejeitadas.

O prefeito Sebastião Melo (MDB) avaliou positivamente a aprovação do orçamento para o próximo ano. "Responsabilidade com as finanças é prioridade na gestão. Não há dinheiro para todas as necessidades da cidade, então precisamos de um olhar muito realista e focado nas prioridades de atendimento ao cidadão".

Líder do governo na Câmara, Cláudio Janta (SDD) afirmou que o resultado final do orçamento foi muito positivo para a população de Porto Alegre. "Foi um orçamento muito discutido na Cefor (Comissão de Economia e Finanças), teve audiências públicas, as emendas impositivas foram acatadas, aumentamos recurso na educação, na saúde, na assistência social, então foi um avanço", concluiu.

Já a oposição ficou descontente com os números finais do orçamento. Segundo o vereador Aldacir Oliboni (PT), líder da oposição na Câmara, grande parte das emendas protocoladas pela oposição foi rejeitada. "Nós percebemos que os mais de R$ 10 bilhões destinados a lei orçamentária não contemplam várias políticas que estão aquém da necessidade da população", afirmou. "Não diz nem uma escola que vai construir, nem um posto de saúde que vai reformar; as nossas emendas tinham ao menos algum endereço e o governo foi insensível", completou.

No orçamento, também estão previstos R$ 548 milhões em operações de crédito para subsidiar investimentos. Entre eles, a revitalização do centro e do 4º Distrito, obras de macrodrenagem e saneamento; reestruturação da Guarda Municipal e da Defesa Civil, e programas de habitação popular.