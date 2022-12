Rosa Weber marca para quarta-feira julgamento sobre emendas de relator

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Rosa Weber, pautou para esta quarta-feira o início do julgamento das ações de quatro partidos contra as chamadas emendas de relator, instrumento usado como moeda de troca nas negociações políticas entre Planalto e Congresso. As informações são da Folhapress.

O tribunal deve ter apenas mais três sessões de julgamentos até o início do recesso do Judiciário, no próximo dia 20. As ações que serão avaliadas foram apresentadas em 2021 pelo Cidadania, pelo PSB, pelo PSOL e pelo PV.

As legendas afirmaram que o uso que foi feito das emendas, que têm pouca transparência e irrigam obras e projetos de interesses de deputados e senadores, é inconstitucional. Elas vêm sendo usadas sem tratativas do governo do presidente Jair Bolsonaro (PL) com o Congresso.

"A alocação de dezenas de bilhões de reais sob a rubrica de emendas do relator não tem outro objetivo se não a burla da distribuição isonômica dos recursos públicos e da publicidade orçamentária", dizia o PSB em sua ação, assinada pelos advogados Felipe Santos Correa e Ana Luísa Rocha.

O partido argumentava que o modelo foi "desvirtuado", sem "quaisquer critérios de distribuição e de identificação dos valores".

A ação do PSOL é mais ampla. O partido afirma que as emendas de relator em si são inconstitucionais porque permitiram "o uso da execução orçamentária como instrumento de barganha e troca de apoio político". "Degradou-se um pouco mais as relações entre Executivo e Legislativo pois o modus operandi denota a existência de prévios e espúrios acordos políticos para a execução de emendas", afirma o advogado da sigla, André Maimoni.

O PV, que ingressou depois das outras legendas com uma ação, também diz que as emendas de relator são inconstitucionais e que não houve "clareza, transparência, livre acesso, rastreabilidade e organicidade" à execução das suas despesas.

O mecanismo - controlado pelas cúpulas da Câmara e do Senado - é hoje o principal trunfo político do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), para manter sua influência sobre deputados.

Apesar de o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ter criticado as emendas de relator, aliados do petista e parlamentares do Centrão querem que discussões sobre mudanças nas regras de distribuição das emendas de relator no Congresso sejam adiadas para 2023. Também preferiam que o STF não julgasse as ações dos partidos neste ano, sob o argumento de que o tema deveria ser tratado dentro do Legislativo.

Para a equipe do presidente eleito Lula, uma eventual decisão do Supremo contra as emendas de relator ainda neste ano poderá atrapalhar a construção de apoio político do petista no Congresso Nacional. Além disso, membros do PT e articuladores no Congresso passaram a admitir a continuidade das emendas de relator no Orçamento, mas com mudanças nas regras.

Uma das críticas que Lula fazia sobre as emendas também era a falta de transparência do mecanismo.