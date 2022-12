Lira concede a Bolsonaro aposentadoria da Câmara

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), concedeu aposentadoria parlamentar ao presidente Jair Bolsonaro a partir de 30 de novembro. O ato, publicado na edição de quinta-feira (2) do Diário Oficial da União (DOU), estabelece que Bolsonaro receberá proventos correspondentes a 32,50% do subsídio parlamentar, acrescidos de 20/35 da remuneração fixada para os membros do Congresso Nacional, o que deve superar um valor de R$ 30 mil por mês.

Bolsonaro exerceu o cargo de deputado federal de 1991 a 2018, quando foi eleito presidente do Brasil.

Atualmente, o chefe do Executivo já recebe cerca de R$ 12 mil mensais da aposentadoria como capitão reformado do Exército, além do salário como presidente. À renda de Bolsonaro, após deixar o Palácio do Planalto, além das aposentadorias parlamentar e militar, será somado o salário a ser oferecido pelo PL como presidente de honra do partido.

O valor exato ainda não foi oficializado, mas, segundo dirigentes da legenda, a cifra será igual ao vencimento de um deputado federal: R$ 33,7 mil mensais.

Assim, entre aposentadorias e salário, Bolsonaro terá uma renda mensal de mais de R$ 75 mil quando sair da Presidência da República. Ele também terá direito à segurança de agentes do Gabinete de Segurança Institucional (GSI).