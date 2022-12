Reformas no Estado beneficiam BRDE, aponta Otomar

Guilherme Kolling e Fernando Albrecht

Otomar Vivian era chefe da Casa Civil do governo do Estado quando foram aprovadas as reformas pela atual gestão, em 2019 e 2020. Desde abril de 2021, é diretor de Planejamento do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE). Otomar vê efeitos positivos das reformas para o próprio BRDE. Cita, por exemplo, a melhora da avaliação do banco no mercado e a maior facilidade para obter recursos com instituições financeiras internacionais, o que barateia o crédito na ponta.

O BRDE fechou, até o dia 1º dezembro, dado mais recente atualizado, R$ 1,5 bilhão em contratações em 2022 no RS, uma marca histórica para o banco. Nesta entrevista ao Jornal do Comércio, o diretor do BRDE destaca o foco em financiar projetos alinhados ao desenvolvimento sustentável e à inovação.

Otomar ainda fala sobre a importância da continuidade no governo para o desenvolvimento econômico do Estado, com um novo mandato para Eduardo Leite (PSDB), observando que, além da questão fiscal, o ambiente de negócios teve melhora com mudanças no Código Ambiental e no programa de incentivos fiscais Fundopem (Fundo Operação Empresa).

Jornal do Comércio - Como foi seu ingresso na diretoria do BRDE e qual o balanço que faz nesse um ano e meio no banco?

Otomar Vivian - Na verdade, retornei ao BRDE. No governo Yeda Crusius (PSDB, 2007-2010), a governadora me convidou para ser diretor de Planejamento do BRDE, onde ingressei em 2008 e fiquei até 2009, quando fui chamado para assumir a Casa Civil. Agora (na atual gestão), fui convidado para contribuir diante das reformas que o governador Eduardo Leite estava se propondo a fazer. Eu estava me afastando da ocupação de cargos, mas acabei aceitando a missão de chefiar a Casa Civil durante as reformas (a partir do início do governo em 2019). Esse processo durou dois anos, foram mais de 200 projetos aprovados, incluindo mudanças na Constituição, que exigem três quintos (dos votos na Assembleia Legislativa), projetos que precisavam de maioria absoluta. Mas uma linha de diálogo liderada pelo governador também com importante participação do deputado Frederico Antunes (PP), que foi líder do governo, e pela compreensão da maioria dos deputados, as reformas foram aprovadas, o que poderia dar ao Estado a capacidade de retomada em investimentos importantes como educação, saúde e segurança. O Estado voltou a ser protagonista e criou um ambiente confiável para aqueles que estão investindo no RS e para aqueles que desejam vir. Nesse período (2019-2020), foram mais de 200 projetos, 100% deles aprovados. Concluída essa fase, conforme havia combinado com o governador, ele me liberaria dessa missão.

JC - A combinação era ficar dois anos à frente da Casa Civil?

Otomar - Não. Ficar só até a conclusão das reformas. Imaginava que pudéssemos fazer em um ano e meio, mas a pandemia acabou retardando. Então, foram dois anos.

JC - Metade do mandato...

Otomar - Exatamente. Mas se não tivesse a pandemia, a expectativa era que concluíssemos na metade de 2020. Aí quando fui conversar: "Peço que o senhor me libere, conforme combinamos"... Ele (Leite): "Como assim? Não lembro dessa conversa" (risos). E acabou me convidando para outra missão, retornar ao BRDE. Voltei justamente para a Diretoria de Planejamento, que havia ocupado (no governo Yeda). Atualmente, estou respondendo também pela Diretoria de Operações, porque a diretora Leany Lemos, que era a diretora, foi convidada para um curso em Oxford (Inglaterra) e acabou saindo do banco.

JC - Em relação às reformas no Estado, na campanha eleitoral, o agora governador eleito, Eduardo Leite, afirmou que essas medidas e o Regime de Recuperação Fiscal melhoraram a nota do Banrisul na avaliação das agências de classificação de risco, já que o Estado, acionista controlador, melhorou sua condição fiscal. Esse efeito das reformas também favoreceu o BRDE?

Otomar - O BRDE certamente foi beneficiado, sendo o Estado um dos donos do banco, as dificuldades fiscais impactavam negativamente no rating do BRDE. Com isso, os resultados são imediatos. Até então, várias linhas de crédito com agências internacionais, como o Banco Mundial, sempre precisaram ter garantias da União e contra-garantias do Estado, dos donos do BRDE.

JC - Secretaria do Tesouro Nacional aprova e o Estado…

Otomar - O Tesouro Nacional garante, e o Estado dá outra garantia para a União. Então, o rating do banco melhorou e isso tem facilitado enormemente. E despertado, inclusive, o interesse de outros organismos internacionais de fazer operações de forma direta, não colocando em condição o aval da União. É um reflexo positivo da melhora fiscal do Estado, que é um dos donos do banco. Porque Santa Catarina e Paraná já têm uma avaliação melhor, até então, a situação fiscal do Rio Grande do Sul impactava negativamente. Hoje melhorou, e a consequência imediata é que o BRDE está acessando recursos, como da Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD), com quem fechamos uma terceira operação de mais € 100 milhões, sem necessidade do aval. O Novo Banco Europeu tem uma operação em que estava sendo exigida garantia da União, já estamos conversando para fazer operação sem a necessidade de garantia da União. E com o BEI, Banco Europeu de Investimentos, já temos operações sem necessidade de aval.

JC - Uma ação impacta outra.

Otomar - É uma consequência das reformas que o Estado fez. Olhamos, às vezes, só o aspecto orçamentário, financeiro, mas isso tem consequências benéficas, desde coisas singelas, como o Estado pagar em dia seus servidores. Nesse ano, o Estado antecipou pela segunda vez, como no ano passado, o pagamento do 13º salário (do funcionalismo). Isso joga um volume de recursos nas atividades econômicas do Estado, especialmente o comércio...

JC - E do ponto de vista do BRDE, o empréstimo chega mais barato na ponta, para o tomador?

Otomar - Com acesso a esses recursos, chega muito mais barato, especialmente a atividades sustentáveis. Esses recursos todos, que vêm especialmente da Europa. Mas também do Banco Mundial, todos têm essa pegada de sustentabilidade.

JC - No Anuário de Investimentos do RS 2022, publicado pelo Jornal do Comércio, vários projetos de energias renováveis, que estão ganhando protagonismo na economia gaúcha, tiveram financiamento do BRDE. Conceder crédito a atividades sustentáveis é foco do BRDE hoje?

Otomar - É mais do que foco, é obrigação. O banco é signatário do Pacto 2030 da ONU (Organização das Nações Unidas), isso significa compromisso com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os 17 ODS. Todos os financiamentos a partir dos últimos meses, todos eles, obrigatoriamente, deverão contemplar pelo menos um ODS. Hoje 78,4% de todos os projetos, de todos os financiamentos concedidos, já contemplam pelo menos um ODS. E o objetivo é fazer com que 100% contemplem pelo menos um no futuro. A ideia é que o projeto seja o mais abrangente possível no número de ODS. O banco é um dos principais financiadores nas energias renováveis - eólica, hidrelétrica e solar. É meta desta diretoria e propósito do banco se tornar o primeiro banco verde de desenvolvimento. Recentemente ampliamos esse compromisso, não só pela agenda ASG, Ambiental, Social e Governança.

JC - E na questão geográfica. Não faltam estímulos à Metade Sul, projetos voltados à logística?

Otomar - Com certeza. Sou de Caçapava do Sul, da região, e historicamente o País escolheu o modal rodoviário como principal. O ferroviário foi afastado. E tem necessidade do hidroviário. E aí voltamos à questão das reformas: uma coisa singela, que é a dragagem (do Porto de Rio Grande), o RS até então não tinha… E agora já estamos falando em fazer uma dragagem permanente.

JC - De manutenção anual...

Otomar - Dragagem de manutenção. Isso muda esse perfil. Tem o caso da CMPC, que chegou a fazer por conta própria, porque o Estado não fazia. Hoje, os resultados do Porto de Rio Grande são extraordinários, porque melhorou o calado. Essa perna do hidroviário vai melhorar e isto tem impacto, especialmente no custo. E o BRDE entra bastante nisso, porque tem a questão do agronegócio... É impressionante o que a fronteira do soja está avançando, porque as terras ainda estão baratas lá. Tem também aquela área entre o paralelo 30 e o paralelo 33, uma faixa ideal para investimento em fruticultura. A cadeia do vinho é uma realidade na região - e todas as vinícolas na área começaram com um impulso do BRDE. Tem a produção de oliveiras. Junto com essa questão de avançar a fronteira de soja, as pessoas vão melhorar economicamente, vai ter um impacto social... Então, com esta retomada que o Estado está fazendo, políticas públicas chegando na ponta e na região, vejo esse segundo governo do Eduardo como uma sequência do que começou em 2015 com o governador (José Ivo) Sartori (MDB). Pela primeira vez, o RS vai ter oportunidade de, em três governos, por 12 anos, continuar o mesmo projeto.

JC - Faz diferença essa continuidade no governo do Estado?

Otomar - Já está fazendo. Vai fazer toda a diferença. E o Estado, com grandes reformas feitas. Houve uma mudança no Código Ambiental Gaúcho que foi muito importante, criando ambiente para aqueles que já estão aqui, para expandir negócios, e também para aqueles que desejam vir e saber que vão encontrar um Estado que cumpre com as obrigações. Outro instrumento que melhorou absurdamente é o Fundopem, devido à capacidade que o Estado tem hoje de conceder incentivos, dependendo pode chegar até a 95% de incentivo do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) que (o Estado) poderia receber. Isso começa a criar uma condição, e a principal é saber que o Estado é confiável. E junto entra o crédito, com Banrisul, Badesul e BRDE. Somos ferramentas do governo para desenvolvimento, para fomento da atividade produtiva, e isso tem consequências econômicas, recolhe mais impostos. E impostos hoje serão aplicados, não serão "consumidos pela máquina". São R$ 6 bilhões em investimentos (anunciados no Programa Avançar).

JC - E a questão da capilaridade? O Anuário de Investimentos do RS 2022 mostra que os aportes deste ano estão concentrados na Capital e Região Metropolitana.

Otomar - Um dado: o governo lançou o programa Juro Zero, foram R$ 100 milhões, sob responsabilidade do BRDE e do Badesul. Aplicamos R$ 50 milhões, foram mais de 6 mil contratos voltados a MEIs, o Microempreendedor Individual, e para micro e pequenas empresas. Qual o tíquete médio? R$ 30 mil. É capilaridade. De novo, consequência das reformas do governo, precisamos trabalhar melhor para a população entender o quanto foi importante e como estão chegando no cidadão.

JC - Havia a ideia de que o BRDE era acessível só a grandes.

Otomar - Na conversa com o governador, quando ele fez o convite, uma das falas foi: "Otomar, fui prefeito e tu também. O BRDE tem que ir ao encontro das prefeituras, especialmente das pequenas, que não têm um engenheiro, alguém que possa elaborar um projeto". O BRDE deve estar lá, entrar não só com o crédito, mas com apoio das equipes para dar orientação e ajudar (as contratações com prefeituras gaúchas somaram R$ 118 milhões neste ano, até o dia 1º de dezembro).

JC - O Anuário de Investimentos

Otomar - Mais da metade de todo o crédito concedido pelo BRDE é voltado ao agronegócio, pilar da economia do RS. E estamos falando de todo o sistema cooperativista gaúcho, que está em um processo extraordinário de evolução, com velocidade, diversificação, agregando valor aos produtos. É só observar o BRDE (fez diversas operações com cooperativas). E a modernização do campo é uma realidade, a mecanização, a pesquisa, a diversificação.

JC - E na inovação?

Otomar - O BRDE é o maior repassador do Brasil de recursos da Finep (Financiadora de Estudos e Projetos), há um compromisso com a inovação, tanto que temos o BRDE Labs, na sua terceira edição, com startups premiadas. E os investimentos em inovação são em parceria com a academia. A Feevale venceu um edital e está fazendo um programa de aceleração de startups com resultados extraordinários. Com o Tecnopuc, há um programa para desenvolvedores, com alunos do Ensino Médio de escolas públicas do RS. Hoje não tem mão de obra para inovação, é disputada no mundo inteiro. Então, o BRDE contribui para preencher esse vazio dentro da formação de mão de obra.