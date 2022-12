Empresa gaúcha firma acordo de não pressionar equipe a participar de manifestações políticas

Denúncia de locaute praticado por empresa do ramo automotivo de Caxias do Sul no início de novembro levou o Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Sul (MPT-RS) a firmar acordo para ajuste de conduta com a empregadora. A Justiça entendeu que a Fábrica Nacional de Amortecedores Ltda pressionou os trabalhadores a participarem de manifestação de cunho político após o segundo turno das eleições de 2022.

A denúncia foi encaminhada ao órgão em inspeção realizada pela fiscalização da Gerência Regional do Trabalho de Caxias do Sul. Segundo relatos, funcionários haviam sido impedidos de trabalhar e as atividades da empresa estavam paralisadas. Após apuração, a fábrica autuou o estabelecimento por locaute, configurado no "ato de empregadores suspenderem os trabalhos dos seus estabelecimentos, sem prévia autorização do Tribunal competente, ou que violarem ou se recusarem a cumprir decisão proferida em dissídio coletivo".

De acordo com a assessoria de imprensa do órgão, pelo Termo de Ajuste de Conduta (TAC), a empresa se compromete a abster-se de realizar qualquer desconto que implique redução salarial, inclusive supressão de bônus, gratificação, prêmios e comissões, em razão dos dias de paralisação por determinação da empresa.

Também ficou estabelecido que a empregadora se abstenha de pressionar, constranger ou orientar pessoas com quem mantém relações de trabalho ou que buscam emprego de modo a coagir a participação em manifestações de cunho político. O documento também prevê o compromisso assumido pela direção da empresa de não pautar sua política de contratação e demissões pela orientação político-partidária ou pela escolha eleitoral de qualquer trabalhador.

A empresa também fica obrigada pelo TAC a comunicar o acordo a todos os seus empregados e a pagar, a título de indenização por dano moral coletivo, R$ 15 mil para o custeio de campanha de conscientização política direcionada aos empregadores, em emissoras de rádio de Caxias Sul e região reafirmando o direito ao voto livre do trabalhador.