Transição de Lula formula propostas para nova gestão

As equipes de transição do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), entregaram, ontem, o primeiro relatório elaborado pelos grupos técnicos de cada área. O pacote reúne propostas de socorro financeiro imediato a áreas sensíveis, como saúde, segurança pública e educação, e ações de curto e médio prazo, como a suspensão de atos que permitam a prescrição de multas ambientais, a paralisação de venda de ativos da Petrobras, a interrupção de privatizações como a da Dataprev e a criação de um marco legal para regular a internet.

Também está nos planos do futuro governo lançar um recenseamento dos caçadores, atiradores esportivos e colecionadores de armas (CACs), grupo que cresceu por incentivos do governo de Jair Bolsonaro (PL). A proposta é mapear as armas que foram adquiridas legalmente por civis e acabaram desviadas.

A falta de recursos e o apagão administrativo marcam os fatores mais presentes na maior parte dos diagnósticos. Há preocupação para que medidas de efeito imediato sejam tomadas para resolver o rombo de contas em aberto ainda neste ano e que não têm previsão de pagamento, além de débitos esperados já no início de 2023. Nesta situação estão itens como a compra de vacinas contra todo tipo de doença, combustível para viaturas da Polícia Federal e livros didáticos.

Em entrevista ao Estadão, o médico sanitarista Arthur Chioro, coordenador da equipe da Saúde, disse que a área precisa de R$ 22,7 bilhões para que cumpra apenas aquilo que é primordial.

O documento específico sobre a educação aponta o estrangulamento de áreas cruciais. Pelo texto, há "grande queda de orçamento em relação a 2022, como o apoio à manutenção da educação infantil (de R$ 102,2 milhões para R$ 2,6 milhões) e o apoio à implantação de escolas de educação infantil (de R$ 111 milhões para R$ 2,5 milhões)".

Na área do meio ambiente, por exemplo, o que se pretende é suspender o efeito de decretos e portarias. O entendimento da equipe é que as normas não apenas emparedaram a fiscalização ambiental, como pressionaram os agentes e permitiram que infratores deixassem o processo correr, sem consequências. Há emergência, ainda, em áreas como a de energia, para evitar que a venda de ativos pela Petrobras avance ainda neste ano.

Já o grupo técnico de Comunicações apresenta sugestão de regulação das mídias digitais. Para organizar o trabalho, a transição montou um roteiro que deverá ser cumprido até o fim da mudança de governo.

Os documentos são preliminares e vão nortear o início dos trabalhos do futuro governo. Após este primeiro relatório, as equipes temáticas terão de apresentar seus pareceres finais até o dia 11 de dezembro.

O manual da transição indica que os pareceres terão alertas identificados pelo Tribunal de Contas da União (TCU) e por outros órgãos de controle. Na semana passada, a corte encaminhou relatórios à transição com cenários de diferentes áreas. O TCU alertou que o governo Bolsonaro deixou o Sistema Único de Saúde em situação com "indícios de insustentabilidade" e nem sequer tem dados básicos sobre a cobertura vacinal contra Covid. A precariedade dos dados fez com que o TCU informasse que não foi possível nem avaliar o cumprimento de metas de imunização.