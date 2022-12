Aprovada a inclusão da história dos povos originários no currículo

Nikelly de Souza

Foi aprovado na Câmara Municipal um pojeto de lei que prevê a inclusão do ensino da história e da cultura dos povos negros e indígenas de Porto Alegre no currículo escolar da rede municipal. A matéria, de autoria do vereador Jonas Reis (PT), foi aprovada na tarde de ontem com 23 votos favoráveis e 6 contrários.