PP adere à base aliada do governo Eduardo Leite condicionando reivindicações

O PP decidiu aceitar o convite do governador eleito Eduardo Leite (PSDB) para fazer parte da base do futuro governo, mediante algumas reivindicações. O presidente do partido, Celso Bernardi, entregou ao tucano um documento contendo uma síntese de sugestões para 11 áreas prioritárias destacadas no plano de governo do PP durante as eleições. A decisão foi tomada em reunião entre Leite e Bernardi.

Nós entregamos um documento, manifestando a adesão, mediante essas reivindicações. Estamos aceitando o convite e abrindo um diálogo levando sugestões do nosso programa de governo", disse Bernardi.

"Queremos a educação como a grande prioridade do governo, com a questão da escola de tempo integral. Nossas prioridades são educação, saúde e segurança, depois infraestrutura, irrigação e agricultura", afirmou.

Leite comemorou a decisão: "Ficamos muito felizes com a decisão. O Progressistas foi um partido muito importante para que obtivéssemos as conquistas do nosso primeiro mandato, para que vencêssemos com êxito a agenda de mudanças que apresentamos para o Rio Grande do Sul. Tenho certeza que o apoio da sigla será fundamental para atingirmos resultados ainda maiores na nossa próxima gestão", declarou.

As articulações começaram em reunião de Leite com os atuais e com os futuros membros da bancada eleitos em outubro. O presidente do PP ainda debateu com Leite o espaço que o partido terá no Piratini durante o próximo governo, questão que deve ser analisada pelo governo eleito. "Conversamos sobre espaço e passamos esse assunto para o governador", disse brevemente Bernardi.

O PP se torna o maior partido da base do governo na Assembleia Legislativa, com sete deputados estaduais eleitos. O MDB, partido do vice-governador eleito, conta com seis parlamentares, enquanto o PSDB, sigla do governador eleito, tem cinco cadeiras. O PP, portanto, deve desempenhar importante papel para a governabilidade do Executivo a partir de 2023.

A sigla já teve papel protagonista no Palácio Piratini durante o atual governo. Em 2018, compôs a coligação vencedora da eleição, à época com PSDB e PTB.

Apesar de o PP ter apoiado a candidatura de Onyx Lorenzoni (PL) após derrota de Luis Carlos Heinze (PP) no primeiro turno das eleições deste ano, alguns quadros da sigla contrariaram a decisão do diretório estadual e escolheram a candidatura de Leite.