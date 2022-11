Legislativo aprova orçamento com R$ 3,8 bilhões de déficit no Rio Grande do Sul

Os deputados estaduais aprovaram, na tarde desta terça-feira (29), o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) do Rio Grande do Sul para o exercício de 2023. O orçamento para o ano que vem prevê um déficit de R$ 3,8 bilhões e foi aprovado por 43 votos favoráveis e nove contrários.

Segundo o texto formulado pelo governo gaúcho, o Estado deve ter receitas totais de R$ 70,3 bilhões em 2023 - insuficientes para cobrir os gastos previstos para o ano que vem, estimados em R$ 74,1 bilhões.

O ano de 2023 será o primeiro em que o Rio Grande do Sul iniciaria sob o Regime de Recuperação Fiscal (RRF). O pacto firmado entre governos estadual e federal impõe o pagamento de R$ 2,2 bilhões em parcelas da dívida com a União no próximo exercício.

Os parlamentares ainda aprovaram um bloco com 511 emendas que se somam ao texto do Executivo - alterações que já haviam recebido parecer favorável da Comissão de Finanças, Planejamento, Fiscalização e Controle, mediante a relatoria do líder do governo na Assembleia, Mateus Wesp.

O deputado credita o déficit diretamente à PEC dos Combustíveis e às mudanças na arrecadação do ICMS realizadas às vésperas da eleição pelo governo Jair Bolsonaro (PL, 2019-2022). “Temos déficit esse ano em razão principalmente da PEC dos Combustíveis, que nos tolheu R$ 4 bilhões em receita. Não tivesse ocorrido essa PEC, nós estaríamos convivendo com superávit”, afirmou Wesp.

repercussão do agendamento do leilão para a venda da Corsan “Mas, mesmo com esse déficit, nós estaremos com condição de continuar com os pagamentos em dia, tanto dos servidores quanto dos fornecedores e investimentos do programa Avançar. Inclusive, se no final deste ano conseguirmos, e acredito que sairemos vitoriosos, do processo de privatização da Corsan, teremos ainda mais receitas extraordinárias para ampliar os investimentos”, continuou o líder do governo. Confira ana página 14.

Todos os nove votos contrários ao orçamento são da bancada de oposição, formada por PT e PSOL. A oposição criticou o resultado deste governo que, mesmo após intensas reformas e cortes durante os últimos oito anos, em um ciclo iniciado ainda durante o governo José Ivo Sartori (MDB, 2015-2018), apresenta déficit orçamentário para 2023.

“Onde está o equilíbrio tão alardeado”, questionou o deputado Pepe Vargas (PT). “As dificuldades financeiras persistem mesmo com todo o arrojo que o governo estabeleceu em cima do funcionalismo. Era usado o termo que o Rio Grande do Sul virou a chave e que estaríamos entrando num período de equilíbrio fiscal. A própria lei orçamentária confirma que tudo isso não era verdadeiro”, protestou, em tribuna.

A contradição entre o discurso eleitoral apresentado pelo governo reeleito e o déficit orçamentário foi alvo de críticas de parlamentares que inclusive votaram diversas das reformas propostas por Eduardo Leite (PSDB) e Ranolfo Vieira Júnior (PSDB).

“A realidade é que o Estado ainda não virou o jogo. Apesar de ter sido pauta de propaganda eleitoral no período das eleições, dizendo que o RS tinha, de certa forma, resolvido os problemas, o fato é que não resolveu ainda”, afirmou o deputado Giuseppe Riesgo (Novo).

Ele ainda destaca que, conforme o projeto, os repasses aos poderes, como Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública, devem aumentar em pelo menos 7%. “O Judiciário parece que vive em outro mundo. Entendemos que deveria haver um esforço maior no contingenciamento, assim como foi feito nos anos anteriores, pois o cenário fiscal se deteriorou bastante e a inflação projetada é menor do que isso”, critica Riesgo.