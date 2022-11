Gilson Dipp, ex-vice-presidente do STJ, morre aos 78 anos

O gaúcho Gilson Dipp, ministro aposentado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), morreu nesta segunda-feira (28) aos 78 anos. Natural de Passo Fundo, Dipp ocupou os cargos de presidente da Quinta Turma e a vice-presidência do tribunal e do Conselho da Justiça Federal (CJF). Também foi membro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) entre 2011 e 2013.