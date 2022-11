Orçamento 2023 deve ser votado hoje com déficit de R$ 3,8 bilhões

O texto, enviado ao Parlamento pelo Palácio Piratini, prevê déficit de R$ 3,8 bilhões no Estado em 2023. As receitas totais previstas para o Rio Grande do Sul no próximo exercício são de

Os deputados estaduais gaúchos devem votar hoje o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) 2023, que prevê a receita e rege os gastos do governo do Rio Grande do Sul para o ano que vem. A sessão desta terça-feira é a última deliberativa ordinária antes de 30 de novembro, prazo limite para a sanção do governador Ranolfo Vieira Júnior (PSDB).

R$ 70,3 bilhões. As despesas devem ficar na ordem dos

No ano que vem, o Estado voltará a pagar as parcelas da dívida histórica com a União, após o firmado o acordo para o Regime de Recuperação Fiscal (RRF), que passou a vigorar no Rio Grande do Sul em julho. Em 2023, o impacto nas contas públicas será de R$ 2,2 bilhões. O regime vale até 2030.

A liderança do governo na Assembleia atribuiu o déficit às perdas recorrentes das mudanças no ICMS propostas pelo governo Jair Bolsonaro (PL). "Infelizmente, esse resultado deficitário não será menor em decorrência da perda de arrecadação do ICMS motivada pela PEC dos Combustíveis", afirmou o deputado Mateus Wesp, líder do governo no Legislativo.

O texto do orçamento recebeu parecer favorável da Comissão de Finanças, Planejamento, Fiscalização e Controle na quinta-feira passada. O texto original recebeu 490 emendas que foram acolhidas pelo relator, o próprio Wesp, que incluiu outras 21 emendas.

R$ 74,1 bilhões.