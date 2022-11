Agentes de saúde e de combate a endemias vão receber reajuste

Foi aprovado o projeto de lei que promove ajustes na remuneração dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias que atuam em Porto Alegre. Agora a categoria passa a receber conforme o piso nacional estabelecido. A matéria, de autoria do Executivo, foi aprovada de forma unânime em sessão extraordinária ontem pela manhã devido ao jogo do Brasil na Copa que coincidiria com a plenária da tarde.

Na matéria estão previstas modificações nos benefícios da categoria, como a concessão de um adicional de insalubridade, que pode chegar a 40%, conforme atividades realizadas e laudo técnico, e haverá um adicional noturno de 20% calculado sobre o valor de referência, estabelecido em R$ 2.424,00.

O vereador Matheus Gomes (PSOL) defendeu a importância do projeto para as populações carentes de Porto Alegre. "Quem conhece um pouco das periferias da nossa cidade sabe que o trabalho que os agentes fazem no dia a dia muitas vezes é o único serviço público que chega nas comunidades." A vereadora Comandante Nádia (PP) afirmou que os serviços públicos de saúde devem chegar a todos. "A saúde diz respeito a todos nós, desde a criança mais jovem, até o adulto com mais idade, desde mulheres ou homens, com deficiência ou não. Saúde é para todos".