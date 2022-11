Gleisi descarta 'plano B' para PEC; Lula irá a Brasília

A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, afirmou que o governo eleito irá insistir na aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Transição, descartando um "plano B". Para isso, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) irá se encontrar com partidos políticos e presidentes da Câmara e Senado nesta semana. "Queremos insistir no caminho da política", disse Gleisi.

A presidente do PT afirmou que Lula ficará esta semana em Brasília para encaminhar o texto. De acordo com ela, ele conversará com bancadas, partidos políticos e os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). "Lula estará em Brasília para essas conversas e para encaminhar PEC", disse.

Gleisi reconheceu que o jeito que o processo da PEC iniciou pode ter atrasado sua aprovação, mas descartou um plano B. "Temos que conversar mais com bancadas e partidos", afirmou.

Lula está há duas semanas sem ir a Brasília, em função da COP-27 e da cirurgia que fez na garganta. A ausência do presidente eleito gerou dificuldade em avançar na discussão da PEC.