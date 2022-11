Bolsonaro tem primeira agenda oficial após derrota

Derrotado na tentativa de reeleição para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o presidente Jair Bolsonaro (PL) fez ontem sua primeira participação em uma agenda oficial após o resultado das urnas, em 30 de outubro. Depois de dias de reclusão no Palácio da Alvorada, ele participou de uma formatura militar em Resende, no Rio de Janeiro. Bolsonaro não discursou e saiu do evento sem falar com a imprensa.

A Cerimônia do Aspirantado 2022 foi promovida pela Academia Militar das Agulhas Negras (Aman). Bolsonaro estava acompanhando dos ministros da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, e da Secretaria-geral da Presidência, Luiz Eduardo Ramos. A cerimônia militar ainda contou com a presença do vice-presidente Hamilton Mourão, de comandantes das Forças Armadas e ministros do Superior Tribunal Militar.

Nas últimas semanas após o segundo turno das eleições, Bolsonaro ficou a maior parte do tempo no Palácio da Alvorada, onde recebeu aliados e ministros. Ele retornou ao Palácio do Planalto pela primeira vez em 20 dias na quarta-feira passada. O presidente também diminuiu consideravelmente as publicações nas redes sociais.