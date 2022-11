Reajuste de 7,7% no piso está 'bem colocado', diz Petry

Mesmo sendo contra a existência de um salário-mínimo regional no Rio Grande do Sul, o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), Gilberto Petry, não se coloca como um opositor ao reajuste de 7,7% no piso estadual, proposta do governo do Estado que está em debate na Assembleia Legislativa.

"Somos contra o mínimo. Existem só cinco estados que têm. Isso foi feito numa época que ainda não tinha esses crescimentos que vieram depois acima da inflação no salário-mínimo. Mas isso foi perdendo efeito, porque o piso de algumas categorias são maiores que o regional. Então até achamos que está bem colocado. Deixa o 7,7% e ponto final", afirmou Petry, após encontro com parte dos deputados estaduais eleitos, que assumem cadeira no Legislativo a partir de fevereiro de 2023.

A entidade é historicamente contrária à existência de um salário-mínimo regional por entender que o piso estadual gera perda de competitividade perante outros estados e dificulta a atração de investimento externo e a abertura de novas empresas.

Por outro lado, centrais sindicais do Estado pressionam o governo por um aumento no índice de reajuste.