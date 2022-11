Moraes pede que PL inclua na ação contra urnas votos no 1º turno

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, determinou que o PL adicione em seu pedido de anulação de votos urnas eletrônicas também utilizadas no primeiro turno das eleições.

Ontem, o partido do presidente Jair Bolsonaro decidiu pedir ao TSE - mesmo sem apresentar provas de fraude - a invalidação de votos depositados em urnas que, segundo a legenda, apresentaram "desconformidades irreparáveis de mau funcionamento".

Pouco depois do anúncio, Moraes determinou o aditamento do pedido no prazo de 24 horas.

Ao ampliar o escopo da ação do PL, Moraes busca emparedar o partido. A legenda de Bolsonaro foi a que mais cresceu nas eleições e, no primeiro turno do pleito, se converteu na maior bancada na Câmara (99 deputados federais) e no Senado Federal (14 senadores). Ou seja: caso insista na tese, o PL estaria endossando uma ação judicial que, em tese, tem potencial de prejudicar as vitórias eleitorais do próprio partido.