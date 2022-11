Randolfe pede afastamento de Augusto Nardes do TCU e convocação no Senado

Agência Estado

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) apresentou, nesta segunda-feira (21), duas medidas contra o ministro Augusto Nardes, do Tribunal de Contas da União (TCU), que teve áudio vazado com teor considerado golpista. À Corte, o parlamentar solicitou o afastamento do magistrado; ao Senado, pediu a convocação para que Nardes explique o conteúdo de suas falas em depoimento às comissões de Direitos Humanos e de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor.