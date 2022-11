Descumprimento de decisões judiciais é inadmissível na democracia, diz Rosa Weber

Agência Estado

A ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) destacou o descumprimento de decisões judiciais como um dos maiores desafios do momento atual. "É de todo inadmissível, em uma sociedade regida pelo princípio democrático e pelo indeclinável dever de obediência à lei fundamental do País, o descumprimento de decisões judiciais", disse na manhã desta segunda-feira (21) ao abrir o 16º Encontro Nacional do Poder Judiciário.