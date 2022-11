País registra bloqueios e interdições neste domingo; RS segue com vias liberadas

Por volta das 10h 30 min deste domingo (20), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou um balanço em que ainda contabiliza 10 bloqueios no País, que se concentram no Mato Grosso. O Rio Grande do Sul não tem ocorrências registradas. Os bloqueios acontecem em decorrência de protestos dos grupos inconformados com a eleição do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva no último dia 30 de outubro. Mais cedo pela manhã, Pará, na cidade de Itaituba, e Paraná, na cidade Terra Roxa, também tinham registrado bloqueios, mas as vias já foram desobstruídas, segundo o órgão.

De acordo com a PRF, 1222 manifestações já foram desfeitas. Além disso, ainda constam 22 interdições em todo o País, quando o fluxo é parcialmente interrompido. Os locais em que não é possível transitar, ou seja, onde os bloqueios são completos, são: Sorriso (3), Lucas do Rio Verde (2), Matupá, Campo Novo do Parecis, Campos de Júlio, Nova Mutum, Água Boa.