Militar atira e mata colega da FAB em prédio anexo do Ministério da Defesa

Um militar da FAB (Força Aérea Brasileira) morreu na manhã deste sábado (19) no alojamento da guarda, no prédio anexo ao Ministério da Defesa, em Brasília, após ser atingido por um tiro. Informações iniciais dão conta de que o autor do disparo também é militar. O caso foi publicado primeiro pelo site Metrópoles.

A Polícia Civil do Distrito Federal afirmou que a ocorrência foi registrada como homicídio, mas que a investigação ficará a cargo da FAB. Em nota, o Ministério da Defesa lamentou o caso, que classificou como um incidente e confirmou a morte no local.

"O Ministério rende as condolências aos familiares e amigos, pela irreparável perda. Neste momento de dor, a Defesa une-se às manifestações de solidariedade e de apoio à família, bem como acompanha a apuração e a investigação dos fatos, a serem conduzidas pela Força Aérea", diz o texto.

Às 12h, a perícia ainda estava no prédio anexo ao Ministério da Defesa. Pessoas próximas aos envolvidos - familiares ou amigos - estão presentes no local mas não quiseram falar com a imprensa.