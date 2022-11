Governo do RS propõe benefícios para atrair investimento de empresas de cereais e vidro

O governo do Rio Grande do Sul protocolou, nesta sexta-feira (18), um projeto de lei na Assembleia Legislativa que concede benefícios fiscais a diversos setores da economia gaúcha. Segundo o Palácio Piratini, as alterações que afetam o ICMS visam dar competitividade ao Rio Grande do Sul em relação a outros estados, a fim de atrair investimentos, como o de uma empresa que produz barras de cereal e está na mira do Estado.

“O projeto trata sobre incentivos setoriais, principalmente ao setor de máquinas, para competir com o estado de São Paulo, tem a equalização para o setor de óleo de canola, que temos para o óleo de soja e pretendemos equalizar, e também para a produção de barras de cereais, que pode atrair investimento milionário para o Estado”, explicou o secretário-chefe da Casa Civil, Artur Lemos (PSDB), que também lidera a área técnica na transição do governo.

Segundo o texto encaminhado ao Parlamento, o Estado irá conceder “diferimento do pagamento do imposto devido nas saídas de soro de leite, exceto em pó, destinadas a estabelecimento fabricante de mercadorias de lactose ou proteína concentrada do soro do leite, atendendo compromisso firmado pelo Estado do Rio Grande do Sul com empresas industriais do segmento de laticínios, que prevê investimentos para modernizar e ampliar a capacidade produtiva de suas unidades fabris”.

Lemos disse que a ideia é atrair investimentos, e exemplificou com uma empresa que produz barras de cereal, mas não adiantou à reportagem qual é a indústria em questão nem o valor do aporte que seria realizado.

Segundo o texto do Piratini enviado ao Legislativo, empresas deverão, por sua parte, "gerar empregos diretos, dando preferência à contratação de mão de obra local, empregar e desenvolver tecnologias que minimizem os impactos ao meio ambiente, promover treinamento e capacitação de mão de obra especializada para novos investimentos, manutenção e operação das unidades, dar prioridade à contratação direta e indireta de empresas estabelecidas no Rio Grande do Sul para a realização de investimentos e outros serviços correlatos e preferencialmente buscar as instituições financeiras vinculadas ao Estado na hipótese de utilizar financiamento".

Outra mudança no ICMS que consta no projeto é nas saídas internas de areia destinadas a estabelecimentos fabricantes de embalagens de vidro. O objetivo é "atender compromisso firmado pelo Estado do Rio Grande do Sul com empresa industrial do segmento de embalagens de vidro, que prevê investimentos para ampliar e duplicar a capacidade produtiva da unidade fabril, além de compromissos semelhantes referente à economia local".

Lemos explica que “esta proposta é um pacote de desenvolvimento que traz benefícios a setores para termos competitividade junto a outros estados”. Seria o caso do benefício concedido ao setor de máquinas, por exemplo.

O projeto inclui hipótese de autorização ao Poder Executivo que possibilita a transferência de saldos credores acumulados para serem utilizados na aquisição de máquinas e equipamentos, em favor de estabelecimento fabricante e desde que destinados a integrar o ativo imobilizado da empresa adquirente deste Estado.

Segundo o governo, a proposta visa atender pleito da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq), possibilitando maior competitividade do setor em relação a produtores de outras unidades da federação, além de maiores investimentos no Rio Grande do Sul.

A matéria também prevê hipótese de diferimento do pagamento do ICMS específica para amparar a saída de grãos de canola, retirando a condição de ser destinada a estabelecimento industrial produtor de biodiesel.